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Экономист Балынин рассказал, что даже после увольнения можно получить оплачиваемый больничный

Бывший работодатель оплачивает первые три дня болезни

Пособие по временной нетрудоспособности положено не только во время работы, но и после увольнения в течение 30 календарных дней. Об этом «ФедералПресс» рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Экономист пояснил, что дневной размер пособия в таком случае рассчитывают по среднедневному заработку за два календарных года, предшествующих году болезни, и умножают на 60% вне зависимости от страхового стажа. Пособие облагается налогом на доходы физических лиц.

Балынин привел пример: человек получал в 2024 году 77 тысяч рублей в месяц, в 2025 году — 87 тысяч, уволился 11 июля 2026 года и заболел 20 июля. Так как после увольнения прошло менее 30 дней, он сохраняет право на выплату.

За два года его доход составит 1 968 000 рублей, среднедневной заработок — 2695,89 рубля, а дневное пособие — 1617,53 рубля. Если больничный продлится 11 дней, общая выплата составит 17 792,83 рубля. Из них бывший работодатель выплатит 4852,59 рубля, а Социальный фонд России — 12 940,24 рубля.