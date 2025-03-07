Экономист Балынин предупредил о рисках накопительных счетов

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал aif.ru о нюансах накопительного счета. По его словам, такой счет не является вкладом и открывается бессрочно. При этом банк может в любой момент изменить ставку по накопительному счету, поэтому стоит проверять ее хотя бы раз в неделю.

Если проценты начисляются на минимальный остаток, то при снятии средств с накопительного счета на снятую сумму ничего не будет начислено. Аналогично и с пополнением: если внести деньги между датами начисления процентов, то они не будут учтены при следующем начислении.

Балынин привел пример: 1 марта гражданин открыл накопительный счет с начислением процентов на минимальный остаток на сумму 10 тысяч рублей, а затем 2 марта пополнил его на 100 тысяч рублей. Проценты 1 апреля будут начислены только на 10 тысяч рублей, а не на всю сумму. Таким образом, из-за незнания этой особенности человек потеряет около 1,5 тысяч рублей потенциального дохода.

Экономист также посоветовал обратить внимание на методы начисления процентов разными банками. Не все банки делают это в начале месяца. Некоторые начисляют проценты с даты открытия накопительного счета — например, если он открыт 4 марта, то проценты будут начисляться ежемесячно четвертого числа.