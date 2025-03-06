Экономист Балынин посоветовал вести финансовое планирование по трем периодам

Доцент Финансового университета при Правительстве России Игорь Балынин рассказал aif.ru о трех важных привычках финансово грамотных людей.

Эксперт рекомендовал вести финансовое планирование на стратегический (более 15 лет), долгосрочный (от трех до пяти лет) и краткосрочный (от одного дня до года) периоды. Цели более короткого периода должны соответствовать целям длительного периода планирования.

Экономист посоветовал не брать кредиты, особенно с высокими процентами в банках и микрофинансовых организациях. Он также указал на важность откладывания части средств на будущее и на непредвиденные расходы.

Балынин напомнил о необходимости тщательно изучать финансовые предложения и не доверять им, если они кажутся слишком привлекательными. Кроме того, финансово грамотный человек не будет делиться своими персональными данными по телефону или устанавливать ПО на основе подозрительных звонков или сообщений.

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