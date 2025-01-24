Экономист Балынин посоветовал не хранить сбережения в долларах

Депозиты в рублях — более разумный выбор, чем хранение сбережений в долларах. Такое мнение высказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с сайтом « Аргументы и факты ».

По словам экономиста, привлекательность хранения средств в американской валюте снижается, особенно учитывая доступные условия по рублевым вкладам.

«Доллар США на сегодняшний день является токсичной валютой. Причем все в большем количестве стран возникает понимание токсичности доллара США и осуществляется постепенный перевод части своих расчетов в национальные валюты», — заявил специалист.

Балынин напомнил, что доходность по депозитам в некоторых банках достигает 23–25% годовых. При обмене валюты берут комиссию, что еще больше уменьшает потенциальную прибыль, добавил сайт KP.RU.