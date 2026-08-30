Экономист Балынин назвал зарплату, которая нужна для максимальных пенсионных коэффициентов

Для получения максимальных 10 пенсионных коэффициентов за год зарплата должна составлять 248 250 рублей в месяц, передает «ФедералПресс» .

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что максимальное число индивидуальных пенсионных коэффициентов в год составляет 10. Для этого заработок должен достигать предельной базы для страховых взносов — 2,979 млн рублей в год.

В 2026 году необходимая ежемесячная зарплата составляет 248 250 рублей. По данным за первые пять месяцев года, близкий уровень доходов зафиксировали в добыче газа и газового конденсата — 298 тыс. рублей, разработке программного обеспечения — 247,2 тыс. рублей и деятельности негосударственных пенсионных фондов — 290,4 тыс. рублей.

Более высокие средние зарплаты получили работники сферы перестрахования — 652,7 тыс. рублей, управления фондами — 479,6 тыс. рублей и вспомогательной деятельности в финансовых услугах — 311,3 тыс. рублей.

Балынин подчеркнул, что пенсионные коэффициенты начисляют только при официальном трудоустройстве. Зарплата «в конверте» не формирует пенсионные права и сокращает размер будущей пенсии.