Экономист Балынин назвал маловероятным сценарий с сохранением ключевой ставки

Сегодня, 19 декабря, совет директоров Банка России определит новую ключевую ставку. Кандидат экономических наук и доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин поделился с « ФедералПресс » своими предположениями о возможном решении Центробанка.

Как напомнил эксперт, с июня ЦБ последовательно снижает ключевую ставку, поэтому маловероятно, что она останется на уровне 16,5% или опустится ниже 15%.

«Я думаю, что на следующем заседании ключевая ставка будет снижена, вероятнее всего (55%), на один процентный пункт (до 15,5%)», — допустил специалист.

По его словам, ставки по банковским вкладам и кредитам будут подстраиваться под ключевую. Вкладчики по-прежнему смогут открывать депозиты по ставкам, значительно превышающим уровень инфляции.