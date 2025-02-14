Экономист Балынин: финансовое планирование поможет обеспечить безбедную старость

Для обеспечения безбедной старости россиянам необходимо следовать принципам финансовой грамотности, заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с aif.ru.
Эксперт рекомендовал гражданам избегать получения заработной платы «в конвертах» и длительных перерывов в работе, так как это сказывается на формировании трудового стажа и накоплении пенсионных баллов. Специалист также посоветовал планировать финансы на различные временные горизонты и создавать финансовую подушку безопасности.
По словам экономиста, полезной практикой станет организация дополнительных источников дохода путем регулярных отчислений части заработанных средств.
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