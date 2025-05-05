Экономист Бадалов: летом курс доллара может вырасти выше 90 рублей

Доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов предсказал, что летом 2025 года курс доллара может вырасти выше 90 рублей, а евро — дойти до 100. Об этом сообщила « Москва 24 ».

Экономист указал на высокую вероятность ослабления рубля после весеннего периода.

«На курс больше всего влияет выручка экспортеров. Учитывая, что сейчас стоимость нефти снижается, вероятнее всего, рубль ослабнет», — заявил специалист.

Роль играет и ситуация с импортом, добавил Бадалов. По его словам, сейчас спрос на зарубежные товары сокращается в разных сегментах рынка. Если он не вырастет, то серьезного ослабления курса рубля не будет.