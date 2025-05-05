Экономист Бадалов: летом курс доллара может вырасти выше 90 рублей
Доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов предсказал, что летом 2025 года курс доллара может вырасти выше 90 рублей, а евро — дойти до 100. Об этом сообщила «Москва 24».
Экономист указал на высокую вероятность ослабления рубля после весеннего периода.
«На курс больше всего влияет выручка экспортеров. Учитывая, что сейчас стоимость нефти снижается, вероятнее всего, рубль ослабнет», — заявил специалист.
Роль играет и ситуация с импортом, добавил Бадалов. По его словам, сейчас спрос на зарубежные товары сокращается в разных сегментах рынка. Если он не вырастет, то серьезного ослабления курса рубля не будет.