Экономист Асяева посоветовала хранить в долларах не более 5% сбережений

Кандидат экономических наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Эльмира Асяева рекомендовала россиянам хранить в долларах не более 5% накоплений. Об этом сообщила « Газета.ru ».

Эксперт подчеркнула важность осторожного подхода к распределению валютных сбережений в текущих условиях.

«Оптимальным считается вариант, при котором 70–80% средств размещаются в рублевых активах — депозитах и облигациях», — отметила специалист.

По ее словам, около 15% стоит инвестировать в валюты дружественных государств, а оставшуюся небольшую долю (около 5%) вложить в евро или доллары США, добавили «Известия».