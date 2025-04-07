Экономист Анисимова: флаг на купюрах поможет сплотить граждан
Размещение флага на банкнотах — интересная инициатива, поскольку деньги могут служить отражением идентичности государства. Такое мнение в интервью RT выразила экономист Анна Анисимова.
По мнению эксперта, флаг на купюрах — это не просто украшение, а способ передать идею сопричастности к стране.
«Идея размещения флага может быть воспринята как вдохновляющий жест, укрепляющий единство общества», — отметила Анисимова.
Она подчеркнула, что инициатива требует технической переработки банкнот. Это может повлечь за собой расходы на производство и адаптацию оборудования, а также на обращение старых купюр.
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