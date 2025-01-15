Экономист Андрианов назвал снижение курса юаня незначительным

Снижение стоимости китайского юаня стало одной из главных экономических тем после новогодних праздников. В беседе с «ФедералПресс» доцент кафедры институциональной экономики ГУУ, эксперт Госдумы и Центробанка РФ Константин Андрианов прокомментировал ситуацию.

Он сообщил, что снижение курса юаня крайне незначительное и имело место только на мировом валютном рынке. На российском валютном рынке курс китайского юаня по отношению к российскому рублю остается стабильным. 9 января 2025 года он составлял 13 рублей 69 копеек, а после новогодних праздников даже немного увеличился.

Ослабление курса китайского юаня наблюдалось преимущественно по отношению к американскому доллару, в то время как курс евро упал гораздо заметнее. Это связано с укреплением доллара, а не с ослаблением юаня. Основной причиной стало приближение даты инаугурации избранного президента США Дональдом Трампом — 20 января 2025 года, пояснил экономист.