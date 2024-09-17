Экономист Абрамов заявил, что за прошлую неделю мармеладные мишки подорожали на 30%

С 7 по 14 сентября индекс, называемый Индексом Мишек, уменьшился на 0,9% после роста на 0,7% на предыдущей неделе. Эти данные были предостаил «Газете.Ru» заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

По его словам, снижение связано с падением цен на конфеты «Мишка косолапый» (-30%), морковь (-8,7%), самый дешевый белый хлеб (-4%) и куриные тушки (-1,2%).

Экономист отметил, что подорожали только мармеладные мишки, причем сразу на 32,5%. В целом инфляция цен на продовольственные товары замедляется. Однако колебания цен на мишек в рамках индекса остаются значительными, отметил эксперт.