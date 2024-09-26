Экономик Головнин связал рост чаевых на 14% с увеличением реальных доходов людей

Средний размер чаевых в России увеличился на 14% в результате роста цен в ресторанах, что также указывает на повышение реальных доходов граждан, сообщил НСН член-корреспондент Института экономики РАН Михаил Головнин.

Он отметил, что средняя величина чаевых является важным показателем, который свидетельствует о том, насколько возросла стоимость услуг. Динамика в 14% демонстрирует, как изменились цены на них.

Это также говорит о развитии ресторанного бизнеса: чаевые обычно представляют собой фиксированный процент, что свидетельствует как о росте объемов предоставляемых услуг, так и об увеличении их цен. Безусловно, это также подтверждает рост покупательной способности россиян, так как реальные доходы продолжают увеличиваться.