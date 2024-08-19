Двое россиян выиграли по 50 миллионов рублей в лотерею

Жители Псковской и Тульской областей выиграли по 50 миллионов рублей в лотерею

Фото: Unsplash

Два жителя Псковской и Тульской областей выиграли по 50 миллионов рублей в одной из всероссийских лотерей. Об этом сообщили изданию «Аргументы и факты — Псков» в пресс-службе организации.

Розыгрыш суперприза состоялся 18 августа в честь юбилейного, сотого тиража. Оба победителя купили счастливые билеты в отделениях почты.

Как сообщило местное издание «Псковская лента новостей», победитель и его жена часто покупают лотерейные билеты, но подобного крупного выигрыша у них еще не было. Деньги они планируют вложить в недвижимость.

Согласно законодательству, обязанность уплатить налог на выигрыш лежит на организаторе лотереи. Таким образом, оба счастливчика де-факто получат меньшую сумму.

Ранее пенсионер из Москвы выиграл в лотерею почти 170 миллионов рублей.

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