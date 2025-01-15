ДТП с участием маршрутки и троллейбуса произошло в центе Читы
На улице Ленина в центре Читы произошла авария, в которой участвовали маршрутка и троллейбус. Об этом сообщили свидетели происшествия агентству ZabNews.
Как написал сайт sibdepo.ru, вся дорога на данном участке оказалась заблокирована в сторону площади Ленина.
В результате столкновения транспортных средств образовалась пробка, водители вынуждены были двигаться по встречному направлению. О пострадавших не сообщается.
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