ДТП с участием маршрутки и троллейбуса произошло в центе Читы

На улице Ленина в центре Читы произошла авария, в которой участвовали маршрутка и троллейбус. Об этом сообщили свидетели происшествия агентству ZabNews .

Как написал сайт sibdepo.ru, вся дорога на данном участке оказалась заблокирована в сторону площади Ленина.

В результате столкновения транспортных средств образовалась пробка, водители вынуждены были двигаться по встречному направлению. О пострадавших не сообщается.