Доцент РУДН Главина назвала золото единственной настоящей твердой валютой

Доцент экономического факультета РУДН Софья Главина рассказала в беседе с « ФедералПресс » о ценообразовании на рынке золота.

По словам эксперта, рынок золота сохранил особенности, которые возникли после отмены золотого стандарта.

«Золото должно было стать обычным сырьевым активом, однако оно сохранило свои уникальные монетарные функции, оставаясь надежной валютой», — отметила эксперт.

Главина назвала данный драгметалл единственной настоящей твердой валютой. Добыча золота сталкивается с растущими затратами и политическими рисками, что делает его редким и дорогим ресурсом.