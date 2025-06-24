Доцент РЭУ Лебединская спрогнозировала стабилизацию цен на яйца во второй половине 2025 года

Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская в интервью Life.ru объяснила, что низкие цены на яйца в России обусловлены переизбытком продукции крупных фермерских хозяйств. Такие условия ведут к возникновению «ценовых войн».

Как пояснила специалист, компании вынуждены снижать цены, зачастую в ущерб качеству продукции и затратам на персонал.

«Производители сталкиваются с невыгодными условиями, поскольку продают яйца ниже себестоимости, что негативно сказывается на их финансовом положении и долгосрочной устойчивости», — отметила специалист.

По ее словам, цены на яйца стабилизируются во второй половине 2025 года. Такие меры помогут сбалансировать рынок и снизить давление крупных игроков, участвующих в ценовых войнах.