Доцент Коваленко призвала россиян не брать новые кредиты для закрытия долгов

В прошлом году сумма начисленных процентов по кредитам составила более 600 миллиардов рублей. Среди причин — повышение процентных ставок и рост спроса на финансовые услуги. Об этом рассказала доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко в беседе с «ФедералПресс» .

По словам специалиста, на ситуацию также оказал влияния вопрос финансовой грамотности населения. Зачастую люди оформляют кредиты, но не могут адекватно оценить степень финансовой нагрузки, которая ложится на семью.

В результате они берут новые займы для того, чтобы погасить имеющиеся задолженности. Однако сейчас крайне важно, чтобы граждане платили по кредитам из собственных средств. Для этого банкам нужно тщательнее проверять заемщиков, подчеркнула Коваленко.