Доцент Гамиловская допустила продолжение укрепления рубля в апреле

Курс доллара в апреле будет зависеть главным образом от геополитической ситуации. Такое заявление сделала доцент Финансового университета при Правительстве РФ Анна Гамиловская, сообщила « Свободная пресса ».

В условиях благоприятного информационного фона эксперт допустила дальнейшее укрепление отечественной валюты до 80 рублей за доллар.

«Вероятно, менее быстрыми темпами, так как период выплат налога на прибыль подошел к концу и реализовывать валютную выручку в прежнем объеме необходимости нет», — пояснила специалист.

Вместе с тем ухудшение международной обстановки способно вызвать ослабление до 90 рублей за доллар и даже выше, предупредила Гамиловская.