Доцент Гамиловская допустила продолжение укрепления рубля в апреле

Курс доллара в апреле будет зависеть главным образом от геополитической ситуации. Такое заявление сделала доцент Финансового университета при Правительстве РФ Анна Гамиловская, сообщила «Свободная пресса».
В условиях благоприятного информационного фона эксперт допустила дальнейшее укрепление отечественной валюты до 80 рублей за доллар.
«Вероятно, менее быстрыми темпами, так как период выплат налога на прибыль подошел к концу и реализовывать валютную выручку в прежнем объеме необходимости нет», — пояснила специалист.
Вместе с тем ухудшение международной обстановки способно вызвать ослабление до 90 рублей за доллар и даже выше, предупредила Гамиловская.
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