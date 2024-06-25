Доцент Белянчикова посоветовала прибегнуть к рефинансированию, чтобы снизить проценты по кредиту

Один из способов снизить долговую нагрузку — это рефинансировать свои кредиты. Об этом KP.RU рассказала кандидат экономических наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

Она объяснила, что при этом способе берется новый кредит по более выгодной ставке, на средства которого гасятся старые. Это позволит уменьшить платеж или срок выплат.

Также можно попробовать реструктурировать кредит. Тогда банк может снизить сумму ежемесячного платежа за счет увеличения срока.