Доцент Балынин сообщил, что отсрочка выхода на пенсию может удвоить выплату
Позднее обращение за страховой пенсией по старости позволяет увеличить ее размер за счет повышающих коэффициентов, передает RT.
Доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин рассказал, что в 2026 году сохраняется возможность увеличить страховую пенсию при обращении за ней позже даты возникновения права.
При отсрочке на год коэффициенты для индивидуального пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты составят 1,07 и 1,056. Через три года они вырастут до 1,24 и 1,19, через пять лет — до 1,45 и 1,36, через десять лет — до 2,32 и 2,11.
Эксперт привел пример: при 135 пенсионных баллах выплата в августе 2026 года составит 30 747,29 рубля. Если право на пенсию возникло годом ранее, сумма достигнет 32 765,41 рубля, а при отсрочке на десять лет — 69 320,93 рубля. Решение об отложенном назначении пенсии гражданин принимает самостоятельно.