Доцент Балынин сообщил, что отсрочка выхода на пенсию может удвоить выплату

Доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин рассказал, что в 2026 году сохраняется возможность увеличить страховую пенсию при обращении за ней позже даты возникновения права.

При отсрочке на год коэффициенты для индивидуального пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты составят 1,07 и 1,056. Через три года они вырастут до 1,24 и 1,19, через пять лет — до 1,45 и 1,36, через десять лет — до 2,32 и 2,11.

Эксперт привел пример: при 135 пенсионных баллах выплата в августе 2026 года составит 30 747,29 рубля. Если право на пенсию возникло годом ранее, сумма достигнет 32 765,41 рубля, а при отсрочке на десять лет — 69 320,93 рубля. Решение об отложенном назначении пенсии гражданин принимает самостоятельно.