Достопримечательности Пятигорска украсят новую купюру в 500 рублей

Центробанк объявил о создании новой купюры в 500 рублей с видами Пятигорска

Купюра в 500 рублей получит новый дизайн и сохранит традиционные сиренево-фиолетовые цвета. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил заместитель председателя Центрального банка Сергей Белов.

Он подчеркнул, что новую купюру посвятят Северо-Кавказскому федеральному округу и его столице — Пятигорску. Достопримечательности города, которые появятся на обновленных деньгах, россияне выберут в ходе онлайн-голосования.

«Мы готовимся к очередному этапу выбора символов для банкноты в 500 рублей. В конце сентября планируем провести заседание консультативного совета. Его участники определят перечень объектов, которые затем мы вынесем на общественное онлайн-голосование», — заявил Белов.

До конца этого года Центробанк выпустит в оборот обновленную купюру в 1000 рублей. Дизайн посвятили Приволжскому федеральному округу.

В ходе народного онлайн-голосования победил пассажирский теплоход на подводных крыльях «Метеор», курсирующий по Волге. На лицевой стороне банкноты изобразят главные достопримечательности Нижнего Новгорода.