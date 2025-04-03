Должностное лицо ООО МКК Турбозайм оштрафовали за нарушение Закона о рекламе

Ранее в Управление поступило обращение физического лица по факту поступления на принадлежащий ему абонентский номер СМС-сообщения с абонентского номера с буквенным идентификатором «TURBOZAIM» с нарушением требований законодательства Российской Федерации о рекламе.
Управление признало рекламу нарушающей требования Закона о рекламе.
Решение послужило основанием для привлечения должностного лица ООО МКК Турбозайм к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.3 КоАП*.
Интересно
Согласно части 1 статьи 14.3 КоАП нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем законодательства о рекламе - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.
Российский вирусолог назвал главу ВОЗ медицинским бюрократом после страшилки о пандемии
Автосервис загорелся в Солнечногорске на 750 квадратных метрах
Представление о назначении Коновалова на должность судьи КС поступило в СФ
Эксперты назвали лучших работодателей среди крупнейших компаний
России нужны гарантии. О чем могут договориться Дмитриев и Уиткофф в Вашингтоне
Глава ФИФА выразил надежду на возвращение России в большой футбольный мир
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте