Должностное лицо ООО «Автобилборд» оштрафовали за нарушение Закона о рекламе﻿

Ранее в Управление поступило обращение физического лица о размещении рекламы табачной продукции на борту транспортного средства.

По результатам рассмотрения обращения Управление возбудило дело по признакам нарушения пункта 1 части 3 статьи 5, пункта 8 статьи 7* и части 2 статьи 20 Закона о рекламе и вынесло решение.

Управление признало указанную рекламу нарушающей требования Закона о рекламе.

Решение послужило основанием для привлечения должностного лица ООО «Автобилборд» к административной ответственности, предусмотренной частью 4 статьи 14.3.1 КоАП**.

Интересно

*В соответствии с пунктом 8 статьи 7 Закона о рекламе не допускается реклама, табака, табачной продукции, табачных изделий, никотинсодержащей продукции, курительных принадлежностей, в том числе трубок, сигаретной бумаги, зажигалок, а также устройств для потребления никотинсодержащей продукции, кальянов. **Согласно части 4 статьи 14.3.1 КоАП нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем запрета рекламы табака, табачной продукции, табачных изделий, никотинсодержащей продукции, курительных принадлежностей, устройств для потребления никотинсодержащей продукции или кальянов – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от ста пятидесяти тысяч до шестисот тысяч рублей.

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