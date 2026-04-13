Доллар упал ниже 76 рублей на внебиржевом рынке

Согласно данным торгов, внебиржевой курс доллара опустился ниже 76 рублей, достигнув минимального значения с 25 февраля. Об этом сообщило РИА «Новости» .

На 11:18 по московскому времени американская валюта потеряла 75 копеек по сравнению с предыдущим закрытием, снизившись до 75,92 рубля.

После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом 2024 года основным показателем для рубля стал курс юаня. Торги китайской валютой проходят с 10:00 до 19:00 по московскому времени. В этот период можно определить курс доллара через соотношение доллара к юаню на Форексе и юаня к рублю на Московской бирже, добавила радиостанция Sputnik.