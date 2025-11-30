Дмитриев получил награду от Торговой палаты США

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что получил награду от Торговой палаты США в России (AmCham) «за лидерство в укреплении диалога между США и Россией». Об этом он написал в X.

Дмитриев подчеркнул, что в России по-прежнему работают более 150 американских компаний, и свыше 70% из них присутствуют на рынке уже больше четверти века.

По его словам, политика бывшего президента США Джо Байдена обернулась для американского бизнеса потерей свыше 300 миллиардов долларов потенциальной прибыли в России.

Несколько дней назад Дмитриев отреагировал на публикацию Bloomberg о его якобы состоявшемся разговоре с помощником президента РФ Юрием Ушаковым. Агентство привело стенограммы, не указав источник. Дмитриев в ответ в комментариях к материалу написал «фейк», отрицая подлинность содержания.