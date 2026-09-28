Директор по стратегическим коммуникациям Комаленков спрогнозировал движение биткоина в диапазоне $82–87 тыс.

Биткоин начал последнюю неделю сентября в районе $83–84 тыс. после коррекции от отметки выше $87 тыс. Текущее снижение больше похоже на консолидацию после роста, чем на изменение восходящей тенденции, заявил «Известиям» директор по стратегическим коммуникациям Bitbanker Кирилл Комаленков.

По словам Комаленкова, главным фактором поддержки криптовалюты остается институциональный спрос. За неделю по 25 сентября американские спотовые Bitcoin-ETF получили около $2,4 млрд чистого притока средств, однако к концу периода темпы поступления капитала начали снижаться.

Эксперт отметил, что для продолжения роста рынку важно увидеть дальнейшее увеличение притоков в ETF, а не только сохранение положительного недельного результата. Дополнительную волатильность в последние дни создала квартальная экспирация биткоин-опционов объемом около $16 млрд.

Комаленков добавил, что часть сентябрьского роста была связана с закрытием коротких позиций, поэтому для нового движения вверх требуется более устойчивый спрос на сам актив. Поддержку рынку также оказывают корпоративные покупки. По словам эксперта, крупные держатели продолжают увеличивать биткоин-резервы. Кроме того, положительным фактором остается развитие регулирования цифровых активов в США.