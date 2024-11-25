Директор по персоналу Санина: в 2025 году выгоднее брать отпуск в марте, феврале и декабре

Продлить отпуск можно с помощью выбора месяца, в котором есть праздники и достаточное количество рабочих дней. В 2025 году самыми выгодными для отдыха станут март, февраль и декабрь. Об этом рассказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина в интервью RT .

Специалист отметила, что менее выгодно уходить в отпуск в июне, ноябре и мае, потому что в эти месяцы меньше всего рабочих дней

Санина напомнила, что на отпускные выплаты влияет число фактически отработанных сотрудником дней в году. Их рассчитывают за 12 календарных месяцев, которые предшествуют отпуску.