Директор по персоналу Санина: в 2025 году выгоднее брать отпуск в марте, феврале и декабре

Продлить отпуск можно с помощью выбора месяца, в котором есть праздники и достаточное количество рабочих дней. В 2025 году самыми выгодными для отдыха станут март, февраль и декабрь. Об этом рассказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина в интервью RT.
Специалист отметила, что менее выгодно уходить в отпуск в июне, ноябре и мае, потому что в эти месяцы меньше всего рабочих дней
Санина напомнила, что на отпускные выплаты влияет число фактически отработанных сотрудником дней в году. Их рассчитывают за 12 календарных месяцев, которые предшествуют отпуску.
Поезда Ленинградского направления начнут ходить по новому графику с декабря
В США призвали Байдена не провоцировать Россию
«Как крыса свалил». Появилось видео наезда на толпу пешеходов в Челябинске
Лучших сотрудников налоговых органов наградили в Подольске
Знать каждую семью и их вопросы. Андрей Воробьев — о поддержке военнослужащих Подмосковья
Наехавший на толпу в Челябинске водитель был пьян
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте