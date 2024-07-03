Депутат Полуянова заявила, что признание России страной с высокими доходами говорит о нерабочем механизме санкций

Всемирный банк признал Россию страной с высокими доходами, что говорит о том, что она выдержала санкционный удар. Об этом Life заявила член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Наталия Полуянова.

По ее словам, Россия быстро адаптируется к сложным ситуациям и находит из них правильный выход. Это показал опыт пандемии и санкций.

«То, что Россия преодолела санкции и показала темпы роста, говорит, что в условиях внешнего давления страна может развиваться и ее внутренние ресурсы существенно больше, чем предполагалось», — отметила депутат.

Она добавила, что признание Всемирного банка стало лишь еще одним подтверждением того, что Россия развивается в верном направлении.