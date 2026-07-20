Депутат Панеш назвал условия сельской ипотеки для многодетных

Депутат Госдумы Каплан Панеш рассказал, что сельская ипотека остается выгодной для многодетных семей, но получить ее можно только при соблюдении ряда строгих требований, сообщает RT .

Многодетные семьи все чаще рассматривают сельскую ипотеку как способ улучшить жилищные условия. Депутат Госдумы, зампред комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш напомнил, что ставка по программе составляет от 0,1 до 3% годовых. Максимальная сумма кредита для одного заемщика достигает 6 млн рублей, для супругов — 12 млн.

Панеш уточнил, что в 2026 году программа доступна только работникам агропромышленного комплекса, социальной сферы, ветеринарии и органов местного самоуправления. Исключение сделали для участников специальной военной операции и их семей.

Депутат добавил, что заемщик должен раз в полгода подтверждать занятость в сельской местности. При увольнении нужно в течение шести месяцев снова устроиться в той же сфере. Кроме того, в купленном жилье нужно зарегистрироваться в течение 180 дней и затем ежегодно подтверждать регистрацию пять лет.

Банки также предъявляют требования к объекту. Готовый дом на вторичном рынке не должен быть старше трех-пяти лет, а жилье должно подходить для круглогодичного проживания и иметь необходимые коммуникации. Если дом строится по программе, завершить работы нужно за два года, иначе банк может потребовать досрочно погасить кредит.

Панеш напомнил, что сельскую ипотеку можно получить только один раз. Если заемщик уже воспользовался другой льготной программой после 23 декабря 2023 года, право на нее утрачивается.