Депутат Милонов предложил ввести специальный авиатариф для отдыха многодетных семей

В рамках усиления поддержки многодетных семей депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести для них специальные авиационные тарифы для отпусков. Об этом сообщил Life .

Это предложение было озвучено накануне, 8 июля, в честь празднования Дня семьи, любви и верности.

«Хорошим подарком для многодетных семей будет право на специальный семейный тариф для поездок к месту отдыха раз в год не по адским ценам баснословным от авиакомпаний, а по специальным тарифам фиксированным, которые позволят семье хоть раз в год вместе отдохнуть», — подчеркнул Милонов.

Также, обсуждая инициативу руководителя комитета Госдумы по семейным вопросам Нины Останиной о предоставлении многодетным нерабочего дня 8 июля, он подчеркнул, что такой выходной нужно давать на добровольной основе, так как не все семьи могут захотеть воспользоваться этой возможностью. Кроме того, депутат выразил мнение о необходимости продвигать образ жизни семей с численностью детей выше минимально необходимого для поддержания численности нации.