Депутат Якубовский рассказал, когда газовый счетчик обязателен

Член думского Комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский сообщил, что газовый счетчик обязателен в первую очередь в домах и квартирах с газовым отоплением. Если газ используют только для плиты или нагрева воды, собственник обычно может ставить его по своему усмотрению, передает RT .

Якубовский пояснил, что требование прежде всего касается жилья с газовым отоплением. При этом важно учитывать максимальный часовой расход оборудования: если он меньше двух кубометров газа в час, обязательный учет не применяется. Эти данные можно проверить в технической документации на котел и другие приборы.

Парламентарий также отметил, что счетчик не влияет на тариф, а меняет способ расчета платы. При исправном, поверенном и опломбированном приборе собственник платит за фактически израсходованный газ. Без счетчика плату начисляют по нормативу: для плиты и нагрева воды — по числу проживающих, для отопления — по площади помещения.