Депутат ГД Бессараб заявила, что в России можно получать пенсию в размере 48,1 тысячи рублей

Россияне могут рассчитывать на пенсию до 48,1 тысячи рублей, это вполне реальные выплаты. Об этом Lenta.ru рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее словам, для этого необходимо иметь высокий уровень заработной платы в реальном секторе экономики или на государственной службе. Бессараб также указала на альтернативный метод формирования пенсии через личные сбережения.

Она подчеркнула, что государство предоставляет инструменты для формирования накоплений, которые могут стать основой для финансовой безопасности в старости, особенно с учетом софинансирования и вклада работодателя.

Однако для возможности отчисления средств в пенсионный фонд необходимо иметь достаточный доход, что возвращает людей к необходимости заниматься легальной трудовой деятельностью, обеспечивающей полную оплату страховых взносов.