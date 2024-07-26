Депутат Делягин заявил, что повышение ключевой ставки может поспособствовать девальвации рубля

Август в России традиционно полон значительных событий, однако не обязательно, что в этом году это будет девальвация рубля. Таким мнением поделился с aif.ru экономист и депутат Госдумы Михаил Делягин.

Ранее ряд экспертов высказали мнение о вероятности снижения курса рубля в августе 2024 года, и Делягин назвал подобные опасения вполне обоснованными.

«Естественно, Минфин хотел бы провести девальвацию пораньше, потому что ему нужно пополнить бюджет. Но благодаря эффективной бюджетной политике, переходу к бюджетным инвестициям, исполнение бюджета у нас по итогам первого полугодия сказочно хорошее», — отметил депутат.

Он добавил, что в последний месяц даже формировался его профицит. Поэтому, возможно, Минфин не станет спешить с давлением на Центральный банк. Тем не менее, он добавил, что в обозримом будущем падение рубля возможно, и решение о повышении ключевой ставки может ускорить этот процесс.