Депутат Делягин рекомендовал россиянам вкладывать деньги в золото и доллары

В интервью Life.ru депутат Государственной думы Михаил Делягин поделился советами по выбору финансового инструмента для инвестиций.

Парламентарий рекомендовал вкладывать накопления в золото, доллары и металл. При этом он назвал неэффективным использование юаней для получения прибыли.

«В условиях кризиса, чтобы поддерживать промышленность, вы должны не девальвировать, как у нас принято, а потихонечку ослаблять валюту», — отметил Делягин.

По его словам, приобретать китайскую валюту целесообразно лишь при посещении КНР, однако инвестировать в юань на длительный срок экономически нерентабельно.