Депутат Чаплин предложил ввести скидки на оплату ЖКУ для дачников с детьми

В качестве поддержки семей с детьми было выдвинуто предложение о введении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг во время летнего отдыха на дачах. Об этом Life рассказал депутат Госдумы и глава Союза дачников Никита Чаплин.

Он отметил, что в летние месяцы, когда дети проводят время на даче, расходы на электричество, воду, утилизацию отходов и другие услуги увеличиваются, что нагружает бюджет семей. Депутат выразил мнение, что предоставление скидок на данные услуги может стать значимой экономической поддержкой, позволяющей семьям направить средства на другие существенные потребности.

В частности, речь может идти об образовательных материалах, спортивном оборудованим и организации культурных событий для детей. По словам Чаплина, такие меры могут существенно снизить финансовую нагрузку на семьи, особенно учитывая, что отдых на даче является не только более доступным, но и экологически предпочтительным вариантом по сравнению с городской средой.