Депутат Бессараб посоветовала молодежи участвовать в программе долгосрочных сбережений

Большинство молодых людей не задумываются о том, что будет с ними в старости, однако лучше позаботиться о своей пенсии заранее. Такое мнение выразила в беседе с «ФедералПресс» депутат Государственной думы Светлана Бессараб.

По ее словам, одним из инструментов, которые помогут обеспечить себе безбедную старость можно назвать программе долгосрочных сбережений. Благодаря ей можно получить софинансирование от государства, которое достигает суммы до 36 тысяч рублей в год.

Кроме того, Бессараб подчеркнула важность официального трудоустройства и зарплаты. Соглашаясь получать зарплату в конверте, человек сам обрекает себя на маленькую пенсию, добавила она.