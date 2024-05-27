Депутат Бессараб поддержала инициативу Минфина о введении корпоративной пенсии

Если Минфин введет корпоративную пенсию как отдельный вид добровольного пенсионного обеспечения, на этом фоне могут появиться и преференции, которые будут зависеть от прогрессивной шкалы налогообложения. Об этом «ФедералПресс» рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Она пояснила, что размер НДФЛ в этом случае будет напрямую зависеть от уровня дохода. Чем выше второй, тем больше налог.

«И вот часть этого НДФЛ для высокооплачиваемых специалистов можно было бы направить на формирование пенсионных накоплений», — отметила депутат.

Она добавила, что в случае, если такую инициативу примут, это будут длинные деньги, которые обеспечат сразу и инвестиционную деятельность, и экономический рост.