Депутат Бессараб поддержала инициативу Минфина о введении корпоративной пенсии

Если Минфин введет корпоративную пенсию как отдельный вид добровольного пенсионного обеспечения, на этом фоне могут появиться и преференции, которые будут зависеть от прогрессивной шкалы налогообложения. Об этом «ФедералПресс» рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Она пояснила, что размер НДФЛ в этом случае будет напрямую зависеть от уровня дохода. Чем выше второй, тем больше налог.

«И вот часть этого НДФЛ для высокооплачиваемых специалистов можно было бы направить на формирование пенсионных накоплений», — отметила депутат.

Она добавила, что в случае, если такую инициативу примут, это будут длинные деньги, которые обеспечат сразу и инвестиционную деятельность, и экономический рост.

Новый российский коллайдер NICA. Воробьев рассказал Путину и Мирзиееву о развитии ОИЯИ

«Семейный праздник робототехники». В подмосковном Технолицее прошел фестиваль программистов

Протест на короткой дистанции. Что ждет Пашиняна

Фейк: в новых регионах России стали насаждать «цифровое рабство»

Пингвины важнее солдат? Зачем Украина тратит миллионы на Антарктику

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте