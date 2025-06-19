Депутат Аксаков допустил снижение ключевой ставки до 15% к концу года

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в разговоре с журналистом «Абзаца» высказал предположение о возможном снижении ключевой ставки до 15% к концу года.

Отвечая на вопрос о ближайших планах Банка России, Аксаков сказал: «Допускаю, что на следующем заседании в июле Центральный банк примет решение о снижении ключевой ставки. На 0,25–0,5% снижения, я предполагаю».

Между тем президент Столыпинского клуба, профессор ВШЭ Евгений Коган отметил, что Центробанк, скорее всего, сохранит текущий уровень ключевой ставки. По словам эксперта, снижение показателя — это позитивный тренд, но его время еще не пришло.