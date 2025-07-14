«Деньги под защитой». ОК и Банк России расскажут о противостоянии мошенникам

«Одноклассники» и Банк России в проекте «Деньги под защитой» расскажут пользователям старшего поколения, как противостоять мошенникам. Курс поможет ориентироваться в современном финансовом пространстве, эффективно использовать доступные технологии и защищать сбережения от мошенников.

Проект «Деньги под защитой» даст ответы на самые актуальные для пожилых людей вопросы. Не все из них одинаково хорошо пользуются банковскими приложениями, разбираются в широком спектре финансовых продуктов и услуг и знают, как защитить свои права. Результаты исследования ЦБ показали, что люди старше 45 лет чаще других становятся жертвами аферистов.

«Люди старшего поколения склонны доверять своему опыту и придерживаться сложившихся привычек. Именно поэтому они сегодня здесь, в „Одноклассниках“. И именно поэтому мы идем сюда с рассказом о том, как меняется финансовый мир, какие финансовые технологии существуют и как ими можно пользоваться безопасно и на благо своим финансовым интересам», — отметил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.

Он добавил, что ЦБ давно плодотворно сотрудничает с ОК, адаптируя полезные знания о финансах под интересы самых разных аудиторий. Мамута выразил надежду, что уроки помогут разобраться в волнующих вопросах и защитить сбережения.

Материалы проекта будут выходить в группе Банка России в ОК с 14 июля в течение трех недель. Пользователи смогут посмотреть девять уроков и закрепить знания, изучив карточки с ключевой информацией из каждой лекции.

Слушателям доступно расскажут, как управлять личными финансами, выбирать банковские и страховые продукты, грамотно распределять пенсию и минимизировать риски при оплате картой.