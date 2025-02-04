Число ссуд на одного заемщика в России впервые снизилось за несколько лет
«Коммерсант»: число розничных кредитов на одного заемщика стало снижаться
Впервые за несколько лет количество розничных кредитов на одного заемщика снизилось. Об этом сообщил «Коммерсант».
По данным бюро кредитных историй ОКБ, снижение зафиксировали в четвертом квартале 2024 года. Издание связало эту тенденцию с ужесточением банковского регулирования и высокой ключевой ставкой Центробанка.
Единственным сегментом, в котором не отмечали снижения, оказались кредиты наличными.
Несмотря на общую тенденцию, число кредитов на одного заемщика по-прежнему остается высоким — три ссуды, в то время как эксперты считают нормальным показателем не более двух. Остается на прежнем уровне и качество обслуживания долгов. По информации газеты, рост доли ссуд с просрочкой более 90 дней фиксировали на протяжении всего 2024 года.
Ранее финансист Алексей Лашко предупредил, что кредиты под залог недвижимости могут быть таить в себе риски. Он предостерег россиян от оформления таких займов через частных лиц или микрофинансовые организации.