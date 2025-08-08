CEO Moneymatika.ru Мольдерф указал на рост цен на золото на фоне глобальной нестабильности

Согласно информации, предоставленной CEO сервиса Moneymatika.ru Максимом Мольдерфом, цена на золото достигла отметки в 3450 долларов за тройскую унцию, что является максимумом с конца июля. С начала 2025 года котировки выросли на 25%, сообщил эксперт «Известиям» .

Мольдерф подчеркнул, что увеличение стоимости обусловлено глобальной нестабильностью и действиями центральных банков, которые активно покупают золото и сокращают вложения в доллар.

«В США госдолг уже приближается к $37 трлн, и это вызывает тревогу даже у их партнеров. Ситуацию усугубляют геополитические риски и торговые конфликты — от США до Индии и Бразилии», — уточнил Мольдерф.

Эксперт также отметил, что внутренние проблемы в американской экономике способствуют ослаблению доллара и росту цен на золото. Инфляционные риски и неспособность ведущих экономик справиться с последствиями пандемии и конфликтов делают золото привлекательным активом для хеджирования.