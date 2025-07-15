Бывший генеральный директор ООО МФК «Мани Мен» оштрафован за нарушение Закона о рекламе

Ранее в Управление поступили обращения физического лица о поступлении на его мобильный телефон СМС-сообщений с рекламой финансовых услуг без его предварительного согласия на получение рекламы.
Управление признало рекламу нарушающей требования Закона о рекламе.
Решения послужили основанием для привлечения бывшего генерального директора ООО МФК «Мани Мен» к административной ответственности, предусмотренной частью 4.1 статьи 14.3 КоАП.
Интересно
В соответствии с частью 1 статьи 18 Закона о рекламе распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы.
Согласно части 4.1 статьи 14.3 КоАП нарушение установленных законодательством о рекламе требований к рекламе, распространяемой по сетям электросвязи, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до одного миллиона рублей.
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