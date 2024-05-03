Бухгалтер Моргунова посоветовала работать на Крайнем Севере или в селе, чтобы увеличить размер будущей пенсии | 360°

Деньги 03 мая 2024, 13:23 Бухгалтер Моргунова посоветовала работать на Крайнем Севере или в селе, чтобы увеличить размер будущей пенсии

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Размер будущей пенсии зависит от того, где именно работал человек и когда он решил прервать свою трудовую деятельность. Об этом Life рассказала сооснователь онлайн-бухгалтерии «Мое дело» Анастасия Моргунова.

По ее словам, увеличить размер будущих выплат можно тремя способами. Например, на более высокие пенсии могут рассчитывать работники Крайнего Севера. Больше выплата будет и у тех, кто трудился в селах. Наконец, можно просто выйти на пенсию позже положенного срока.

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«Например, если выйти на пенсию через пять лет после достижения общего пенсионного возраста, фиксированная выплата будет на 36% больше, а сумма коэффициентов — на 45%», — объяснила Моргунова.

Кроме того, сейчас есть возможность делать добровольные взносы в счет будущей пенсии.

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