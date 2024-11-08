Брокер Шакурова рассказала, что клиенты с высоким кредитным рейтингом тоже получают отказы

Бюро кредитных историй при оценке платежеспособности клиента формируют собственный рейтинг, на котором зациклины многие люди. Однако его высокое значение совсем не означает одобрение в займе. Об этом РИАМО рассказала кредитный брокер, эксперт по восстановлению кредитной истории и кредитованию Екатерина Шакурова.
По ее словам, у каждой компании существует свой алгоритм, с помощью которого формируется рейтинг. Но основные критерии сходятся.
Чтобы не снижать свои показатели, нужно закрыть все просрочки и не допускать их, а также отказаться от массовых заявок во большое количество банков одновременно. Это повысит шансы на получение кредита, однако не гарантирует их, добавил «Петербургский дневник».
Итоги недели в сфере транспорта подвели в Лобне
Ярмарка национальных блюд прошла в Воскресенском колледже
Мастер-класс по цифровой медицине прошел на съезде терапевтов Подмосковья
Юные хоккеисты из Можайска победили на первенстве Московской области
Пиковая инфляция снизилась после повышения ключевой ставки
Российские военные предотвратили новую попытку прорыва ВСУ в Курскую область
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте