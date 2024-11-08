Брокер Шакурова рассказала, что клиенты с высоким кредитным рейтингом тоже получают отказы

Бюро кредитных историй при оценке платежеспособности клиента формируют собственный рейтинг, на котором зациклины многие люди. Однако его высокое значение совсем не означает одобрение в займе. Об этом РИАМО рассказала кредитный брокер, эксперт по восстановлению кредитной истории и кредитованию Екатерина Шакурова.

По ее словам, у каждой компании существует свой алгоритм, с помощью которого формируется рейтинг. Но основные критерии сходятся.

Чтобы не снижать свои показатели, нужно закрыть все просрочки и не допускать их, а также отказаться от массовых заявок во большое количество банков одновременно. Это повысит шансы на получение кредита, однако не гарантирует их, добавил «Петербургский дневник».