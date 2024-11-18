Брокер Ракута рассказал, что ипотеку по полной ставке берут лишь 2–3% россиян

Ключевая ставка растет, что влияет и на ставку по ипотеке, но в России все еще есть льготные программы кредитования. Об этом «Ридусу» рассказал ипотечный брокер Дмитрий Ракута.

По его словам, есть люди, которые оформляют ипотеку по полной ставке, то есть под 24-28%, но их крайне мало. Это всего 2-3% от общей массы берущих жилищный кредит.

При этом сумма займа обычно варьируется от трех до пяти миллионов рублей. Кроме того, у людей обычно есть веские причины решиться на оформление кредита под такой большой процент. Обычно это или очень хорошее предложение, или уверенность, что они смогут погасить ипотеку в очень короткий срок.