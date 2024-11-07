Брокер Interactive Brokers закрыл счета некоторых россиян

Американский брокер Interactive Brokers начал рассылать некоторым российским клиентам письма с требованием вывести активы и закрыть счета. Об этом РИА «Новости» сообщил заместитель генерального директора по брокерскому бизнесу ФГ «Финам» Дмитрий Леснов.

Он напомнил, что Interactive Brokers управляет одной из крупных электронных торговых платформ в США по количеству ежесуточных сделок.

«Нам известны факты рассылок писем с требованием о выводе активов и закрытии счета для клиентов, которые открывали счета по российским паспортам. В некоторых случаях письма пришли лицам, у которых есть вид на жительство в странах Евросоюза», — сказал Леонов.

Аналитик отметил, что пока нет оснований говорить, что Interactive Brokers намерен закрывать счета всех клиентов, связанных с Россией.

«Вероятно, письма пришли клиентам с низкой активностью счетов или небольшими активами. Такие клиенты в ряде случаев не окупают расходы, поэтому им и закрывают счета», — добавил он.

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