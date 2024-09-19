Брокер Бартенев: снижение ставки ФРС США перезапустит низкорентабельные отрасли

Федеральная резервная система (ФРС) США снизила базовую ставку до диапазона 4,75–5%. Это предоставит возможность для мировой экономики перезапустить низкорентабельные отрасли, сообщил брокер Александр Бартенев в беседе с «Известиями».

По словам эксперта, также в условиях более низких ставок произойдет рефинансирование кредитных нагрузок бизнеса. В странах с высоким уровнем долговой нагрузки такое снижение окажется особенно выгодным.

Для России снижение ставки ФРС позволит обозначить тренд, с которым придется конкурировать для достижения успехов в борьбе с инфляцией, отметил Бартенев.