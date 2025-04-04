Брак по расчету. Станет ли «свадебный кешбэк» в 300 тысяч рублей поводом пойти в ЗАГС?

В Госдуме предложили возвращать часть расходов за свадебные траты. Депутаты от ЛДПР выступили с инициативой ввести новый вид социального налогового вычета, который бы позволял молодоженам вернуть часть расходов на организацию торжества, но не более 300 тысяч рублей. Ведущая 360.ru Регина Орехова обсудила порядок цен с генеральным директором свадебного агентства Leybman Wedding Евгенией Лейбман.

Эксперт обратила внимание, что универсальной суммы нет. Все зависит от числа гостей, места проведения и даже времени года (летом свадьба обойдется дороже).

«Если мы говорим о свадьбе от 30 до 50 гостей, то ее средняя стоимость в столичном регионе варьируется от полутора до двух миллионов рублей», — уточнила Лейбман.

Руководитель агентства подчеркнула, что речь идет о главном семейном торжестве, с которого будет «не стыдно выложить фотографии в соцсети». Она подчеркнула, что цены на подрядчиков и декор за последний год выросли на 30-50%.

Лейбман напомнила, что для получения налогового вычета надо будет собирать документы. Это исключит на торжестве, к примеру, нелегальную работу фотографов или видеографов.

«Благодаря введению „свадебного кешбэка“ рынок организаций свадеб полностью перейдет в правовое поле», — резюмировала гендиректор агентства.