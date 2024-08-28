Бизнесмен Рязанцев заявил, что заморозка платежей в ОАЭ не мешает ввозу в РФ санкционных товаров

Совладелец и директор компании «FlameGroup», занимающейся закупками электроники из Китая, Алексей Рязанцев поделился с «Ридусом» информацией о том, какие способы оплаты китайской техники могут использовать российские импортеры после ограничений в платежах, введенных банками Объединенных Арабских Эмиратов.

Рязанцев подчеркнул, что, несмотря на сообщения о блокировках транзакций со стороны некоторых китайских финансовых учреждений, не все банки в Китае подвержены давлению своих западных партнеров.

Он отметил, что оплата через те банки КНР, которые сохраняют независимость, является «гораздо более надежной и стабильной по сравнению с банками Эмиратов». Кроме того, эксперт добавил, что российские импортеры могут воспользоваться услугами китайских филиалов российских банков, например, ВТБ «Шанхай».

В ближайшее время также начнет работу аналогичное подразделение Сбербанка. По словам Рязанцева, одним из самых распространенных способов оплаты через третью страну-посредника остаются банки стран СНГ.